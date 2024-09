Ex-prefeita de Santa Catarina é indiciada por suspeita de furto em hotel de Fortaleza

Ex-prefeita de SC é indiciada por furto de bolsa em Fortaleza Crédito: Leitor WhatsApp

Ex-prefeita de Catanduvas, em Santa Catarina, Gisa Aparecida Giacomin, 62, foi indiciada por suspeita de furto de uma bolsa na manhã do dia 12 de setembro em um hotel em Fortaleza. A vítima é Carolina Monteiro, fotógrafa cearense que mora há oito anos nos Estados Unidos e estava de férias na Capital junto com o namorado e a filha. De acordo com a vítima, ela esqueceu a bolsa na área de café da manhã do hotel quando saiu para a área externa do local e depois subiu para o quarto. Quando percebeu a ausência do objeto, Carolina entrou em contato com a administração do hotel, que realizou a verificação das câmeras e viu o momento que Gisa Aparecida senta à mesa e observa a bolsa esquecida pendurada na cadeira.

O hotel fez abertura do boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur) na quinta-feira, 12, e a investigação identificou que Gisa e o marido não haviam viajado de volta para Santa Catarina e por isso realizaram uma busca pelo casal pelos hotéis da cidade. A polícia localizou o casal na sexta-feira, 13, em outro hotel, e intimou a mulher a comparecer à unidade policial. “Na delegacia, a mulher devolveu os pertences da vítima, que foram restituídos à proprietária, e ela foi indiciada pelo crime de furto”, informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) em nota. Carolina, a vítima, ainda comentou ao O POVO que apesar de ter recebido sua bolsa e documentos de volta, o dinheiro, em reais e dólares não foram devolvidos, apenas uma quantia em iene, moeda japonesa. “Então, o dinheiro que tinha na minha bolsa nunca apareceu. Ela tirou”, informou Carolina.