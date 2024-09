Prefeito de Quixeramobim denuncia ser vítima de ameaça de morte e pede proteção

No vídeo, Baquit aparece ao lado de Pimenta e pede a proteção do prefeito às autoridades policiais. O deputado não deu mais detalhes sobre o caso, mas afirmou que já tem informações sobre o nome da pessoa.

“Hoje, nosso prefeito Cirilo foi ameaçado de morte. Já tem o nome da pessoa que ameaçou, está nas redes sociais [...] Eu estou pedindo ao secretário de Segurança do Estado do Ceará, ao superintendente da Polícia Civil, ao delegado regional da Polícia Civil aqui da região para que chame essa pessoa, que eu não vou chamar de cidadão, quem faz uma agressão dessa maneira, pregando a violência e dizendo que o Cirilo vai morrer”, disse.

O deputado ainda destacou que, ainda nesta terça, se encontraria com o governador Elmano de Freitas no município de Pedra Branca e solicitaria o apoio das forças de segurança.

“Eu queria me solidarizar com o Cirilo e vou a pouco encontrar com o governador em Pedra Branca e vou pedir a ele que ligue imediatamente para os seus agentes de segurança para tomarmos as medidas. Quixeramobim não aceita violência, Quixeramobim quer paz”, pontuou.