Cid Gomes sugere que valor da Taxa do Lixo em Sobral seja de R$ 5

Senador Cid Gomes (PSB) sugeriu que o valor da Taxa do Lixo em Sobral fosse R$ 5 Crédito: FERNANDA BARROS

A ex-governadora propõe a cobrança do valor fixo de R$ 10. Já o rival, promete acabar com a cobrança para toda a população do município. “Esse assunto é um assunto complexo [...] Um propôs nada, a outra propôs que metade não vai pagar, os pobres, e os remediados vão pagar R$ 10. Então, faz a soma. 10 com zero dá 10, dividido por dois dá cinco. Agradou os dois. Pronto, manda para a Câmara e encerra a polêmica”, disse. Cid Gomes ainda destacou que a temática da Taxa do Lixo não pode ser o principal tópico da campanha no município e considerou a existência de outros pontos mais relevantes para serem abordados.

“Sinceramente, isso não pode virar o tema da campanha em Sobral. Por mais que eu respeite a dor de quem tem que desembolsar [o valor da Taxa], mas tem muitas outras coisas, tem saúde, emprego, segurança, educação. Esse assunto, ao meu juízo, não poderia ser o assunto principal”, avaliou.

Cenário das eleições em Sobral Integrando o mesmo partido, Izolda Cela conta com o apoio de Cid e do atual prefeito Ivo Gomes, que comanda o município desde 2017. Os dois irmãos também são aliados do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação Camilo Santana (PT). Além de ter sido vice-governadora por sete anos e três meses e governadora por nove meses, Cela foi a “número 2” de Camilo no Governo Federal, atuando como secretária-executiva do Ministério da Educação.

Neste ano, Izolda deixou o MEC para concorrer à prefeitura ao lado do vice Paulo Flor, filiado ao PT desde 1986. Durante a campanha, a ex-governadora chegou a ser alvo de ameaças de um homem suspeito de integrar organização criminosa. No dia 2 de setembro, o suspeito foi identificado e preso por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no Centro de Sobral. Do outro lado da disputa, o deputado estadual Oscar Rodrigues integra a oposição e concorre ao cargo pela segunda vez. A chapa de Rodrigues também conta com o apoio do PL e do MDB, partido da vice Maria Imaculada.