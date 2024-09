Ex-secretário de Nova Olinda é preso em operação por suspeita de "rachadinha"

A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) sob coordenação do promotor de Justiça, Ariel Alves. A Polícia Civil também auxiliou o trabalho do MPCE.

Entre 2021 e 2024, servidores da Secretaria de Cultura receberam recebido gratificação de desempenho sem que houvesse mudanças nas rotinas de trabalho ou aumento de carga horária. O valor foi elevado progressivamente e atingiu R$ 1,3 mil. Conforme o MPCE, o valor representa mais que o dobro da remuneração dos beneficiados.

De acordo com a investigação, o valor integral ou parcial da gratificação seria repassado a Wylliam Luxo via pix ou em espécie. A Justiça autorizou o bloqueio das contas bancárias do ex-secretário e a quebra dos sigilos bancários e telemáticos dele.

A reportagem do O POVO falou com o secretário por meio do Instagram e atualizará a matéria assim que houver resposta.