Mulher é assassinada dentro da própria residência, em Nova Olinda

Também foi registrado no B.O que o crediarista já tinha tentado fazer contato com uma irmã da vítima, mas sem sucesso, e então deixado esse recado: “se ela não me pagar, neguim vai dançar”. Não se sabe a identidade desse crediarista nem a cidade em que ele reside. O documento revela que na casa da mulher possui câmeras de segurança.

Uma mulher identificada como Nayara Maria Vieira da Silva, 36, foi assassinada na última quarta-feira, 22, dentro de casa, no município de Nova Olinda , a 510,5 km de Fortaleza. Um dos criminosos invadiu a casa e disparou várias vezes com arma de fogo contra Nayara. Após o homicídio, os suspeitos utilizaram uma motocicleta preta para empreender fuga.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), as investigações estão sendo realizadas pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Nova Olinda. A Perícia Forense (Pefoce) também esteve no local do crime colhendo indícios para cooperar na elucidação do homicídio.