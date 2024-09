O POVO News: Datafolha: Marçal recua, Nunes e Boulos avançam; Deolane apoiou Lula? Entenda

Nela, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece tecnicamente empatado com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol). Pablo Marçal (PRTB) caiu e saiu do empate triplo que havia na liderança .

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 13. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , o programa irá abordar a nova pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo.

O prefeito pontua com 27% e Boulos aparece em seguida com 25%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Marçal pontua 19%, empatado tecnicamente com Boulos, mas não com Nunes.

Confira abaixo a pesquisa estimulada

Ricardo Nunes (MDB): 27% (+5)

Guilherme Boulos (Psol): 25% (+2)

Pablo Marçal (PRTB): 19% (-3)

Tabata Amaral (PSB): 8% (-1)

Datena (PSDB): 6% (-1)

Marina Helena (Novo): 3% (=)

Bebeto Haddad (DC): 1% (=)

Ricardo Senese (UP): 1% (=)

João Pimenta (PCO): 0 (=)

Altino Prazeres (PSTU): 0 (=)

Em branco/nulo/nenhum: 7% (-1)

Não sabe: 4% (=)



O Datafolha entrevistou 1.204 pessoas entre 10 e 12 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo eestá registrada no TSEcom número SP-07978/2024.