Ivo tira Taxa do Lixo da conta de água e muda titular do Saae, em meio à campanha de Izolda

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), publicou um vídeo nessa quinta-feira, 12, no qual se desculpa pelo aumento na tarifa de água, reclamação constante que, segundo ele, têm recebido de moradores da cidade distante 233,78 km. Ele anunciou medidas quanto à situação, dentre elas, a separação da cobrança da Taxa do Lixo da conta de água, demanda recorrente no município. No dia seguinte, o gestor ainda substituiu o comando do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae). Movimentações ocorrem em meio à campanha eleitoral, no qual Ivo apoia a ex-governadora Izolda Cela (PSB).

O antigo presidente do Saae, Gustavo Wayne, foi substituído por Ana Paula Pires. Ela atuava como secretária executiva da pasta das Finanças de Sobral. No comunicado, Ivo informa que Ana Paula é "auditora de carreira do município" e agradece, no fim, aos serviços prestados pelo ex-gestor retirado.

Confira abaixo a publicação do prefeito de Sobral

Ivo separa Taxa do Lixo das contas de água "até que as apurações sejam esclarecidas" Na filmagem horas antes do anúncio, o prefeito alega que acabara de sair de uma reunião, cujo intuito foi “ouvir explicações para as inúmeras reclamações recebidas devido a uma ‘exploração nas contas de água”’, se referindo a uma cobrança excessiva nas tarifas.

O prefeito, então, anunciou cinco medidas em reação ao problema. Uma delas, seria a separação das cobranças de resíduo sólido e de água e esgoto. “Para que possamos saber o que é consumo d'água e de esgoto e o que é tarifa do lixo, para que possamos dar tranquilidade, segurança, até que as apurações sejam esclarecidas e a gente tenha a confiança de que o Saae está fazendo o que é certo”, disse o prefeito. A medida representa uma demanda, inclusive, do Ministério Público do Estado do Ceará, que ingressou com ação na Justiça, em julho, pedindo a separação de tarifas. O órgão alegou que o tributo é cobrado indevidamente na mesma fatura referente ao consumo de água e esgoto.

Prefeito diz que investigará cobranças excessivas nas contas de água Outra ação consiste na realização de uma auditoria do processo de leitura e faturamento de contas pagas desde abril de 2024. Em relação aos valores não pagos, o prefeito afirmou que irá reter e suspender temporariamente a cobrança das faturas que superem 30% do consumo médio de água dos últimos seis meses de 2024. Segundo Ivo, o intuito é averiguar os motivos das supostas cobranças indevidas. “Se há eventuais erros, má-fé de servidores do Saae ou das empresas que prestam serviço ao Saae; se está havendo vazamento na casa das pessoas, se é consumo mesmo. Vamos verificar”, disse. Caso seja comprovado algum tipo de “problema”, o gestor disse que o Serviço irá rever o faturamento das contas. “Se tiver sido paga vai devolver o dinheiro em forma de desconto nas próximas faturas”, prometeu.

Quanto às responsabilizações, Ivo disse que comunicou à Procuradoria Geral do município a abertura de sindicância e processo administrativo disciplinar, “para apurar eventuais responsabilidades funcionais decorrentes de atos dolosos ou de má fé dos servidores públicos ou prestadores do Saae, no que diz respeito aos serviços de leitura e aferição prestados.” Por fim, foi criado um ponto de atendimento do Saae, para recebimento de provas, queixas ou indícios de cobranças excessivas. O local será instalado no Centro de Convenções de Sobral (Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 300) e funcionará a partir da próxima segunda-feira, a partir das 14h. Horário de encerramento não foi informado. O prefeito finaliza se desculpando e diz lamentar muito pelo ocorrido. “Eu não tenho problema em reconhecer erros, Não sou Deus, nem um computador. Nem as pessoas que trabalham comigo são. Meu compromisso é com você, com a verdade e com a justiça”, diz.

Cenário eleitoral em Sobral

Maior cidade da região Norte do Ceará, Sobral tem dois candidatos ao Executivo municipal: Izolda Cela, do PSB, e Oscar Rodrigues, do União Brasil. A postulante da situação tem sido ativa nas redes sociais, levando consigo o lema "para Sobral seguir avançando". Em postagem levada ao Instagram, Izolda é identificada como primeira mulher a governar o Ceará e "secretária de educação do Cid".

Oscar, por seu turno, realiza na última semana o que chamou de "ato de compromisso", momento em que registrou os compromissos que firmados em campanha nos cartórios da cidade. Ele também conversou com um grupo de vereadores simpáticos ao seu projeto eleitoral.