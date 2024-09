O POVO News: Marçal e Nunes superam Boulos em nova pesquisa

Boulos, Nunes ou Marçal? Veja quem lidera nas pesquisas à Prefeitura de São Paulo Crédito: Mateus Dantas em 22/08/2019; Wilson Dias/Agência Brasil; Reprodução/Instagram@pablomarcalporsp

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quinta-feira, 12. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa irá abordar a nova pesquisa Quaest para a Prefeitura de São Paulo. Nela, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB) ultrapassaram numericamente o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na disputa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assista ao vivo:

Nunes pontuou 24%, seguido de Marçal, com 23%, e Boulos, com 21%. Ou seja, todos estão empatados tecnicamente. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato José Luiz Datena (PSDB) e a candidata Tábata Amaral (PSB) ponutam o mesmo percentual de 8%, cada. Maria Helena (Novo) aparece com 2% e Bebeto Haddad (DC) com 1%. Demais candidatos aparecem com 0% das intenções de voto. Percentual de 5% afirmou não saber em quem votar. Brancos e nulos somaram 8%.

Foram entrevistados 1,2 mil eleitores de São Paulo, entre os dias 8 e 10 de setembro. O nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-09089/2024. Leia mais Nunes considera 'muito difícil' ter Marçal como rival no segundo turno Sobre o assunto Nunes considera 'muito difícil' ter Marçal como rival no segundo turno Deolane segue presa e fãs reagem O programa ainda repercute a volta da influenciadora Deolane Bezerra à prisão. A Justiça revogou, nesta terça-feira, 10, a prisão domiciliar da advogada.

Ela e a mãe, Solange Bezerra, haviam sido presas na quarta-feira, 4, numa operação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão domiciliar de Deolane foi revogada nessa terça-feira, 10. Na saída, a influenciadora falou com a imprensa e com fãs que se aglomeravam no local. Também postou uma foto nas redes sociais, em que aparece com a boca coberta por uma fita, com a inscrição de um "X" no meio. Ela não poderia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa ou outros meios de comunicação.