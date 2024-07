Janones ameaça divulgar supostos áudios de Pablo Marçal contra Bolsonaro em 2022

Em mais uma discussão por meio das redes sociais, o deputado federal André Janones (Avante-MG) ameaçou divulgar supostos áudios atribuídos ao pré-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, que o complicaria junto ao bolsonarismo paulistano.

Procurado, por meio de assessoria, Marçal não se pronunciou até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

"Marçal, acho melhor você ficar caladinho e mirar sua metralhadora para o 'rapaz do PCC', senão eu divulgo os áudios que você me enviava sobre o miliciano nas eleições de 2022, e aí que o gado não voltará em você mesmo (sic) Beleza? Fica na sua e lava sua boca pra falar de mim, porque homicida, ladrão de banco, não tem moral pra falar no meu nome", disse o parlamentar pelas redes sociais. Dá só mais um pio Pablo Marçal. Só mais unzinho."