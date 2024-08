Janones cospe em homem durante briga em shopping de Brasília

O deputado federal André Janones (Avante-MG) se envolveu em uma briga com dois homens na noite desta terça-feira, 6, em um shopping na área central de Brasília. De acordo com o parlamentar, eles são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Durante o conflito, Janones trocou ofensas com os homens e cuspiu em um deles. A briga só acabou quando os seguranças separaram os três e levaram o deputado para fora do local.

"Acabei de sair no pau com dois bolsonaristas. Eu estava jantando, tentaram me intimidar, vieram filmando e com discurso fascista. Coloquei os dois vagabundos para correr. Pensaram que eu ia abaixar a cabeça horrorizado e sair calado: quebraram a cara", disse o deputado, em seu perfil no X (antigo Twitter). Procurado, Janones não respondeu aos contatos do Estadão até a publicação desta reportagem.

Veja aqui

Também na rede social, o deputado compartilhou a publicação de outro usuário, que afirmou que "alguém deveria metralhar esse Janones, matar ele e a família dele, junto com todos que tem contato com esse petista sub-humano". Em resposta, o parlamentar publicou: "É com esse tipo de gente que vocês esperam que eu debate em alto nível? Que eu abaixe a cabeça? É sério isso?".