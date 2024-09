O POVO News: Pesquisa Quaest mostra avanço de Nunes e Marçal; prisão de Deolane Bezerra

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 11. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , o programa abordará os resultados das últimas pesquisas sobre a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo e trará atualizações sobre a prisão da advogada e influenciadora Deolane Bezerra .

A edição ainda apresentará atualizações sobre o caso da influenciadora digital Deolane Bezerra, que voltou à prisão na terça-feira, 10, após descumprir as medidas cautelares. Após ter o pedido de habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Deolane ficaria em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

O programa ainda falará sobre a pesquisa AtlasIntel , também divulgada nesta quarta. Nesse levantamento, o ex-coach Pablo Marçal alcançou 24,4% das intenções de voto, empatando tecnicamente com Boulos, que chegou a 28%. O prefeito Ricardo Nunes aparece em terceiro com 20,1%.

Nunes aparece na liderança, com 24%, seguido por Marçal, com 23%, e Boulos, com 21%. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) e a deputada federal Tábata Amaral (PSB) aparecem em seguida empatados tecnicamente, ambos com 8%.

Porém, a revogação da ordem judicial ocorreu após a advogada descumprir duas medidas cautelares determinadas pela Justiça. Deolane não poderia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa ou outros meios de comunicação, mas, na saída da prisão, falou com a imprensa e com fãs que estavam no local e ainda postou uma foto nas redes sociais.

A edição do programa também falará sobre a criação da Autoridade Climática Nacional anunciada pelo presidente Lula (PT) e discutirá sobre a crise climática registrada no Brasil.

O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o do colunista do OPOVO, Carlos Mazza.