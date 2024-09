Alberto Fujimori: morre ex-presidente peruano condenado por crimes contra a humanidade

Fujimori, que teve um governo marcado por autoritarismo, havia sido perdoado de suas condenações por corrupção e pela responsabilidade no assassinato de 25 pessoas

O ex-presidente do Peru Alberto Fujimori faleceu nesta quarta-feira, 11, aos 86 anos, em sua residência em Lima, onde se recuperava de um tratamento contra o câncer de língua, informou sua família.

A trajetória política de Fujimori começou com triunfos ao restaurar a economia do Peru, mas terminou com condenações por violação de direitos humanos e por corrupção

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Após uma longa batalha contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de partir para o encontro com o Senhor. Pedimos a quem o apreciou que nos acompanhe com uma oração pelo eterno descanso de sua alma. Obrigado por tudo, papai!", anunciaram seus filhos Keiko, Hiro, Sachie e Kenji Fujimori na rede social X.