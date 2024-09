Uma lei para 'assassinos': o lamento das vítimas de militares no Peru

Muito questionada pela ONU e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a legislação anula automaticamente cerca de 600 processos que envolvem agentes do Estado.

A mesma ira, somada ao sentimento de desamparo social, é vivenciada por outras famílias de civis assassinados por militares em sua luta contra as guerrilhas da esquerda radical, após a recente promulgação de uma lei que prescreve os crimes contra a humanidade cometidos antes de 2002.

Diante de um monumento das vítimas do conflito interno no Peru, Gladys Rubina lamenta a falta da irmã, que morreu em um massacre perpetrado por militares em 1991. Ela acredita que o Estado, devido a uma lei controversa, acabou cedendo uma "nova oportunidade" para "os assassinos".

Também beneficiará o ex-presidente Alberto Fujimori, que estava preso há 16 anos condenado por violações dos direitos humanos antes que fosse indultado por razões humanitárias em dezembro de 2023.

No entanto, não houve protestos no país ou grandes reações à lei promovida pelas forças conservadoras no Congresso e endossada pela presidente Dina Boluarte.

O conflito interno ou "guerra contra o terrorismo", como foi denominada oficialmente, deixou mais de 69.000 mortos e 21.000 desaparecidos entre 1980-2000, a grande maioria civis, de acordo com uma comissão da verdade.