ONU denuncia lei para prescrever crimes contra a humanidade no Peru

Se a presidente conservadora do Peru, Dina Boluarte, promulgar a lei, de acordo com a promotoria, ela porá fim às 600 investigações atualmente em andamento por crimes supostamente cometidos durante o conflito interno que deixou mais de 69.000 mortos e 21.000 desaparecidos entre 1980 e 2000.

De acordo com Türk, "a lei viola as obrigações do país sob o direito internacional e é um desenvolvimento preocupante, em um contexto mais amplo de retrocessos para os direitos humanos e o estado de direito no Peru".

"Crimes contra a humanidade e crimes de guerra estão entre as violações mais graves do direito internacional e não devem estar sujeitos a anistias ou estatutos de limitação", disse ele.