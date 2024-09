Nicolás Maduro antecipa o Natal para 1º de outubro na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decidiu antecipar o Natal do dia 25 de dezembro para outubro. O anúncio foi feito durante o seu programa "Con Maduro Más", transmitido pelo sistema nacional de televisão pública do país, na última segunda-feira, 2.

Ele justificou que a antecipação ocorre por ter fechado o "mês de agosto com boas perspectivas econômicas". "Em homenagem a vocês, em agradecimento a vocês, vou decretar o adiantamento do Natal para 1º de outubro", disse o presidente.

Apesar de soar estranho, essa não foi a primeira vez que Maduro antecipou o Natal. Neste ano, ele vive uma turbulência política, com questionamentos de diversos países sobre as eleições no país, em que ele foi declarado vencedor, e agora também pelo mandado de prisão contra o ex-diplomata e candidato opositor à presidência Edmundo González, expedido ontem.