Maduro diz que ninguém se meteu no Brasil quando Bolsonaro contestou eleição

Em indireta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que ninguém se meteu com o Brasil quando Jair Bolsonaro contestou o resultado da última eleição. Em discurso para apoiadores, ele afirmou ainda que os "gringos" não têm moral para se envolver nos assuntos de Caracas.

"No Brasil, o então presidente Bolsonaro disse que haveria fraude na eleição. Enquanto presidente ele disse que, se perdesse, gritaria fraude", afirmou Nicolás Maduro comparando a oposição na Venezuela ao que chamou de "extrema direita fascista".

"Bolsonaro não reconheceu o resultado, entrou com recurso no Tribunal Supremo, e a decisão foi que os resultados davam vitória ao presidente Lula. Palavra sagrada no Brasil. E quem se meteu com o Brasil?", questionou. Ao que a plateia de apoiadores respondeu: "ninguém".