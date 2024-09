O POVO News: Caso Deolane: CEO da Esportes da Sorte se entrega; Marçal atingiu teto em SP?

Operação investiga suposta organização criminosa suspeita de movimentar quase R$ 3 bilhões obtidos com jogos ilegais e lavagem de dinheiro

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 6. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição repercute o caso da prisão da advogado e influencer Deolane Bezerra .

A mãe dela, Solange Bezerra, também foi alvo de um mandado de prisão preventiva . Um avião registrado no nome do cantor sertanejo Gusttavo Lima foi apreendido. A Polícia não detalhou os indícios que justificaram a prisão de Deolane e da mãe.

A operação investiga suposta organização criminosa suspeita de movimentar quase R$ 3 bilhões obtidos com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. O site Esportes da Sorte está incluso nas investigações.

O programa ainda repercute as eleições em São Paulo. Em pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira, 5, o candidato Guilherme Boulos (Psol) aparece com 23%, em empate técnico com Pablo Marçal (PRTB) e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Leia mais Deolane Bezerra passa por audiência de custódia e tem prisão mantida

Sobre o assunto Deolane Bezerra passa por audiência de custódia e tem prisão mantida

Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 8h e às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO