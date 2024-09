Deolane Bezerra passa por audiência de custódia e tem prisão mantida

Após audiência de custódia nesta quinta-feira, 5, a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra teve sua prisão mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A influencer foi presa em uma ação da Polícia Civil de Pernambuco em operação contra grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com o portal G1 Pernambuco, a audiência aconteceu na Central de Audiências de Custódia do Recife. Deolane participou da audiência por videoconferência diretamente da Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro da Iputinga.