Mãe de Deolane também é alvo de operação contra jogos ilegais; avião de Gustavo Lima é apreendido

Mãe da advogada foi presa durante a manhã desta quarta-feira, suspeita de envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro; já o avião registrado como propriedade do cantor sertanejo foi apreendido durante a operação

Segundo informações do jornal O GLOBO, Solange, assim como a filha, foi presa por suposta participação em esquemas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ao todo, mais de R$ 2 bilhões em bens da família, como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, foram bloqueados pela Justiça.

Além da advogada e influencer Deolane Bezerra, presa na manhã desta quarta-feira , 4, a operação “Integration”, que visa combater a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, teve como alvos a mãe de Deolane, Solange Bezerra. Na ação, um avião registrado no nome do cantor sertanejo Gusttavo Lima foi apreendido.

Conforme divulgado pelo portal g1 Pernambuco, Solange teria passado mal após ser detida. Ela e a filha foram levadas ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste do Recife, quando a matriarca da família teve uma falta de ar.

Além da prisão, mãe e filha tiveram que cumprir medidas cautelares, como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Solange saiu do Depiatri em uma ambulância escoltada pela Polícia Civil e foi levada até um hospital particular. Após receber atendimento, ela retornou à unidade de polícia.

Avião registrado em nome de Gustavo Lima é apreendido durante operação

Outro alvo da operação foi um avião do cantor sertanejo e empresário, Gusttavo Lima. A aeronave foi apreendida enquanto passava por manutenção no aeroporto de Jundiaí, em São Paulo. A ligação da aeronave com o esquema ilegal ainda não foi informada.

O avião está registrado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em nome da empresa Balada Eventos, que tem como sócio Nivaldo Batista Lima, nome de batismo de Gustavo Lima. De acordo com a equipe do cantor, a aeronave realmente pertenceu ao empresário, mas foi vendida para o grupo JMJ Participações.