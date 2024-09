O POVO News: Marçal diz que Bolsonaro pode ser preso se atacar Moraes no 7/9

Programa O POVO News discute declarações de Pablo Marçal sobre ato de sete de setembro Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 4. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute os comentários do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O ex-coach afirmou que Bolsonaro pode "arrumar cadeia", caso ataque o ministro Alexandre de Moraes, em ato do dia 7 de setembro. Assista ao vivo:

Declaração se refere a possíveis pedidos de impeachment de bolsonaristas contra Moraes no dia da Independência. Marçal chamou Bolsonaro de "corajoso", no entanto, reforçou "riscos" em posicionamentos do ex-presidente. "Se ele tiver a fim de arrumar uma cadeia, o Alexandre tá provando que o que ele tá falando ele tá assinando embaixo e fazendo”, disse.