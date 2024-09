O POVO News: Musk ataca Lula; pesquisa mostra novo empate entre Marçal, Boulos e Nunes

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta terça-feira, 3. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa irá abordar a ameaça do empresário Elon Musk direcionada ao governo brasileiro e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a suspensão do X no Brasil.

Assista ao vivo:

Em publicação no X, feita na segunda-feira, 2, Musk ameaçou apreender os ativos do governo brasileiro, caso os bens, que chamou de “ilegamente apreendidos”, do X e da SpaceX, empresas das quais é dono, não sejam “devolvidos”. A postagem também cita o presidente Lula e ironiza: “Espero que Lula goste de voar em avião comercial”.