Nunes Marques é sorteado relator de ação do Novo no STF contra suspensão do X

O partido Novo ingressou, nessa segunda-feira, 2, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X no Brasil. Acesso à plataforma no País está bloqueada desde a última sexta-feira, 30, e determinação ainda prevê multa diária de R$ 50 mil caso o usuário tente driblar o bloqueio com o uso de VPN. O ministro Nunes Marques foi sorteado e será o relator da ação encaminhada pelo partido.

"Consistem, em resumo, na violação aos preceitos fundamentais do princípio democrático e do princípio da lisura das eleições, do direito fundamental à liberdade de expressão e de opinião, da garantia fundamental do devido processo legal e do princípio da proporcionalidade", apontaram.

Após decisão individual de Moraes, a Primeira Turma do STF votou nessa segunda-feira, 2, e confirmou a determinação do ministro. O colegiado também é composto por Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Suspensão do X no Brasil ocorreu após o empresário Elon Musk, dono da rede social, não cumprir a ordem do STF.