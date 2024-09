MP da Venezuela pede prisão de oponente de Nicolás Maduro

De acordo com uma declaração emitida, o político de 75 anos também é acusado de "instigar a desobediência às leis", "conspiração" e "sabotagem" do sistema eleitoral.

A investigação sobre Urrutia tem a ver com a publicação de registros eleitorais coletados por representantes da oposição e membros das seções eleitorias em um site. A principal coalizão de oposição, a Plataforma Unitária Democrática (PUD), alega ter tido acesso a 83,5% das atas eleitorais, e que elas mostram a vitória a Urrutia.

Enquanto isso, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) venezuelano declarou a vitória do presidente Nicolás Maduro sem dar transparência aos detalhes do resultado. O prazo de 30 dias desde a proclamação do vencedor previsto pela legislação venezuelana para divulgação do resultado venceu, mas os dados da eleição por mesa eleitoral não foram divulgados.



A eleição tem sido questionada pela oposição venezuelana e por vários países, alguns inclusive reconhecem Urrutia como o vencedor do pleito. Em decisão que validou a vitória de Maduro, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) reforçou a determinação de publicar os dados no prazo previsto por lei.