UE pressiona por publicação e verificação das atas eleitorais da Venezuela

A União Europeia (UE) voltou a insistir neste sábado, 24, que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela deve publicar as atas das eleições presidenciais realizadas em 28 de julho e submetê-las a uma verificação independente. O alto representante do bloco europeu, Josep Borrell, declarou em comunicado que, até o momento, as autoridades venezuelanas "não forneceram as provas públicas necessárias" para avaliar os resultados das eleições nas quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou Nicolás Maduro como vencedor. Segundo o órgão eleitoral, Maduro obteve 6,4 milhões de votos e seu rival, Edmundo González, obteve 5,3 milhões. Enquanto isso, a oposição afirma ter reunido registros de mais de 80% das 30 mil máquinas de votação eletrônica que mostram que seu candidato foi o vencedor.

A UE reforçou neste sábado a pressão da comunidade internacional que pede transparência no processo e rejeita o pronunciamento do Tribunal Supremo de Justiça que certificou na quinta-feira, 22, os resultados do CNE a favor de Maduro, que solicitou a perícia. Órgãos internacionais questionaram a independência do tribunal, composto por funcionários próximos ao regime. "Só serão aceitos e reconhecidos resultados completos e verificáveis de forma independente que garantam o respeito à vontade popular do povo venezuelano", afirmou Borrell, no comunicado. A principal promotora de González e líder da oposição, María Corina Machado, tem pedido insistentemente à comunidade internacional o reconhecimento do que considera uma vitória contundente de González e pressiona para que esses resultados sejam reconhecidos pelo governo, como afirmou no sábado em uma mensagem publicada na rede social X.