O POVO News: Primeira turma do STF mantém decisão de Moraes de suspensão do X

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta segunda-feira, 2. Com apresentação do Marcos Tardin, a edição comenta sobre a manutenção da suspensão do X pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF), além de abordar o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

A edição ainda terá entrevista com o jurista e desembargador aposentado do Tribunal de São Paulo, Wálter Maierovitch, que irá comentar sobre a suspensão do X no Brasil. Outro entrevistado é o deputado federal e líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT).

O jornalista do OPOVO, João Paulo Biage atualiza sobre as principais notícias de Brasília e o editor de Opinião do O POVO, Guálter George, é responsável pelo editorial.

Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas (1ª edição) e às 18 horas (2ª edição)