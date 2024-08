O POVO News: Marçal será investigado pela PF por ataque a Boulos

Solicitação de abertura da investigação partiu do opositor de Marçal, Guilherme Boulos (Psol), após o debate na Band, no último dia 8

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 21. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a abertura de inquérito da Polícia Federal contra o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal.

Assista ao vivo:

A solicitação de abertura da investigação partiu do opositor de Marçal, Guilherme Boulos (Psol), após o debate na Band, no último dia 8. O candidato acusa Marçal de disseminar notícias falsas sobre ele.