Marçal nega impulsionamento de propaganda eleitoral e diz que viralizações são 'orgânicas'

A ação foi movida pelo PSB, partido da também candidata Tabata Amaral. Para Marçal, trata-se de um plano "desesperado" dos concorrentes. Além disso, ele afirma que todo seu engajamento on-line é orgânico e disse não poder "segurar as pessoas de as fazerem as coisas".

"Eu não estou remunerando ninguém. A própria plataforma, tipo TikTok, remunera, por isso eu tenho 3,5 bilhões de marcações lá", disse a jornalistas. A representação alega que Marçal passou a estimular o compartilhamento do conteúdo de seus perfis mediante "promessas de pagamentos" aos seguidores para driblar a vedação ao impulsionamento pago - contratado com as próprias Big Techs, e que são permitidos fora do período eleitoral.

A prática, segundo o MPE, configura um impulsionamento de conteúdo indireto e impossibilita a fiscalização dos gastos. De acordo com a legislação eleitoral, os gastos durante a chamada "pré-campanha" não podem ser excessivos. "Não envolvi nenhuma empresa, nem dinheiro meu para fazer isso", disse o candidato.