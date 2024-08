Candidato à prefeitura de João Pessoa cancela evento após ameaças de traficantes

Segundo o boletim de ocorrência, o dono do circo recebeu ordens do traficante conhecido como Sapoti para cancelar o evento. Em um primeiro momento, Carneiro não ia cancelar o ato, mas o dono do local explicou que, se não obedecesse, o circo seria queimado pelos criminosos, que também ameaçaram sua família.

Junto a isso, um morador da comunidade falou ao candidato que pessoas ligadas ao tráfico estariam no circo e que, segundo ouviu o morador, "a bala ia comer". Diante dos relatos, Carneiro cancelou a plenária.

Em nota, Ruy Carneiro relatou que o episódio mostra que as facções criminosas dominam as comunidades da periferia e pediu que a Polícia Federal (PF) ajude as campanhas no Estado.