Bíblia nas escolas: Alece aprova urgência de projeto e inclui emenda que abrange todas as religiões

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira, 14, a urgência do projeto de indicação, de autoria do deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos), que permite a compra da Bíblia e o ensino religioso em escola públicas do Ceará.

Ao mesmo tempo, foi aceita a admissibilidade de uma emenda que estende a aquisição de livros ou textos sagrados de outras religiões. A proposta foi apresentada pelo líder do governo na Alece, deputado Romeu Aldigueri (PDT). O placar da votação para inclusão desta emenda - que agora segue para comissões - foi 20 votos a favor e seis contrários: Renato Roseno (Psol), Lia Gomes (PDT), Larissa Gaspar (PT), Doutora Silvana (PL), Alcides Fernandes (PL) e Emília Pessoa (PSDB).

A ideia de comprar e distribuir bíblias em instituições de ensino foi abraçada pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante congresso evangélico com a presença do Apóstolo Luiz Henrique. "Apóstolo, a gente tem lei para garantir Bíblia nas nossas escolas? Aí ele disse: 'governador, o que eu posso lhe dizer é que eu tenho um projeto'", destacou Elmano em vídeo publicado nas redes sociais do deputado.