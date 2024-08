Projeto prevendo bíblias em escolas já foi rejeitado com votos contrários de Elmano e Evandro

O projeto de indicação 71/2022, intitulado "Bíblia nas Escolas" de autoria do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) recebeu o apoio do governador Elmano de Freitas (PT), que afirmou querer a aprovação da proposta e que comprará o livro considerado sagrado pelos cristãos para disponibilizar nas escolas estaduais.

Em 2018, uma proposição similar tramitou na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) de autoria do deputado estadual Bruno Pedrosa (PDT). O PL 270/2017 propunha disponibilizar bíblias no acervo nas bibliotecas nas unidades de ensino da rede pública do Estado.

Na época, o hoje governador Elmano de Freitas era deputado estadual e votou contra o projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Além dele, também se manifestou para a não aprovação o hoje presidente da Alece e candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, atualmente no PT, mas integrante do PDT na época.