Enquete O POVO: Você concorda com a promessa de Elmano de comprar bíblias para escolas do Ceará?

Declarações ocorreram no último sábado, 10, durante o congresso "Ceará Pentecostal". Ao lado de Elmano, estava o autor da proposta, deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos).

O governador Elmano de Freitas (PT) prometeu colocar em prática um projeto de lei de compra e disponibilização de bíblias cristãs em escolas da rede estadual do Ceará.

A promessa do chefe do executivo repercutiu a nível nacional. Para saber a sua opinião sobre o caso, O POVO realiza um enquete, sem valor científico, com a seguinte pergunta:

Você concorda com a promessa de Elmano de comprar e distribuir bíblias nas escolas?

