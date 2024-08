Marçal sobre suposta ligação de presidente do PRTB com PCC: 'Ele que se explique'

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, o ex-coach Pablo Marçal, afirmou nesta sexta-feira, 9, durante sabatina no podcast O Assunto, que cabe ao presidente nacional de seu partido, Leonardo Avalanche, explicar as suspeitas de envolvimento com facções criminosas. Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, Avalanche foi flagrado em conversas nas quais mencionava ter ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

"Eu não faço parte disso, eu não tenho nenhum recurso de ninguém. Se ele acabou falando, que ele se explique. Se isso é irreal, se alguém que produziu isso, que seja responsabilizado", disse o candidato.

Ainda sobre as denúncias, Marçal afirmou não ter conhecimento sobre a veracidade das acusações. "Tem gente que começou a falar o que que você acha? Eu não tenho como achar. Eu não sei a veracidade do áudio. Você já falou que teve certificação aí. Mas, de toda forma, eu acredito que as pessoas precisam de ter o contraditório e a ampla defesa, uma das coisas mais belíssimas que tem direito", completou.