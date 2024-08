Debate na Band em SP tem troca de farpas, Nunes como alvo e Marçal destemperado

O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, organizado pela Band, foi marcado na noite da quinta-feira, 8, por trocas de farpas, ataques de baixo calão e tom pouco propositivo. Como esperado, o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), foi o principal alvo dos adversários, enquanto Pablo Marçal (PRTB) assumiu o papel de "franco-atirador", disparando críticas e até palavrões contra Nunes, José Luiz Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB). O debate já começou em clima acalorado, com o primeiro bloco dominado por ataques pouco republicanos, com destaque para as declarações do ex-coach Pablo Marçal, que chamou Boulos de comedor de açúcar e apoiador do grupo terrorista Hamas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marçal elegeu Boulos e Nunes como seus principais alvos, mas seu embate mais intenso foi com Tabata Amaral.

A deputada expôs a falta de conhecimento do goiano sobre a cidade ao questioná-lo sobre a Operação Água Branca, uma tentativa de revitalização da região na Zona Oeste da capital. Sem saber do que se tratava, Marçal respondeu à deputada com agressividade, chamando-a de "para-choque de comunista", "candidata fantoche" e a comparando a uma "jornalistazinha militante". Tabata e Marçal protagonizaram outros embates. Em dado momento, a deputada afirmou que São Paulo não precisa de "carro voador" nem de um "candidato que diz que dá murro em tubarão," chamando Marçal de "0071 goiano" que veio a São Paulo oferecer soluções inexistentes.

Alvo preferencial Sentado hoje na cadeira de prefeito, Nunes foi, de longe, o principal alvo dos demais candidatos. Seus adversários exploraram temas sensíveis à gestão municipal, como as obras sem licitação e as investigações que apontam para uma suposta ligação entre empresas de ônibus e o Primeiro Comando da Capital (PCC). O boletim de ocorrência por violência doméstica registrado por sua esposa voltou a assombrar o prefeito, que se manteve calmo e dedicou boa parte de seus discursos a citar entregas de sua administração e atacar a Boulos.

Em várias ocasiões, o prefeito insinuou que Boulos não trabalha, relembrou episódios polêmicos da trajetória do psolista, como a participação na invasão do Ministério da Fazenda pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), e explorou as falas controversas do adversário sobre o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Além de transformar o debate em um verdadeiro ringue, Pablo Marçal focou em se posicionar como o candidato da direita na eleição paulistana. Logo no início, o ex-coach chamou Nunes de "falsa direita", disse que o partido do prefeito, o MDB, tem ministérios no governo Lula (PT) e ressaltou que a petista Marta Suplicy, vice de Boulos, foi secretária de Nunes até janeiro. Lula e Bolsonaro ficam praticamente fora do debate

Contrariando as expectativas, a polarização passou longe do debate, com raras menções ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Datena tentou lançar a ideia de que Boulos e Nunes seriam marionetes de Lula e Bolsonaro, respectivamente, enquanto Boulos, que afirmou ter orgulho do apoio de Lula, chamou o prefeito de "bolsonarista envergonhado" e Marçal de "bolsonarista rejeitado". O apresentador José Luiz Datena tentou manter a estratégia de se apresentar como alternativa à polarização, embora tenha direcionado críticas mais duras a Nunes. No primeiro bloco, o apresentador ensaiou uma dobradinha com Boulos ao chamá-lo para fazer uma pergunta que tivesse como alvo o prefeito. Mas logo depois o apresentador se voltou contra o líder sem-teto. "Depois, quero saber se você é democrata, porque parece que não é, apoia Maduro e a ditadura na Venezuela. Você deveria ser prefeito lá em Caracas", disparou o tucano.

Tabata usa debate para se apresentar Tabata Amaral, além de protagonizar confrontos diretos com Nunes e Marçal, usou o debate para se apresentar à cidade. Ela se posicionou como a única candidata que já conversou com todos os ex-prefeitos e que tem a capacidade de dialogar tanto com Tarcísio quanto com Lula.