Presidente do partido de Pablo Marçal afirma em áudio ter ligação com chefes do PCC

Pablo Marçal é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Crédito: Reprodução Twitter Pablo Marçal

Leonardo Alves de Araújo, presidente nacional do PRTB, partido do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal, afirmou manter relação com integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Em gravação de áudio feita em fevereiro de 2024, Leonardo, conhecido como Avalanche, em conversa com o filho de um dos fundadores do PRTB, Thiago Brunelo, quer mostrar influência sobre autoridades do alto escalão em Brasília para conseguir apoio na disputa interna para a presidência do partido. As informações são da Folha de São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Não tem o Piauí, de (inaudível)? Não tem o chefe do PCC que está solto? Ele é a voz abaixo", disse Avalanche, referindo-se ao seu motorista. "Ele nunca mexeu com política. Hoje ligaram para o menino, né, lá dentro da cadeia e falaram: ‘Estou trabalhando pro Avalanche de motorista’", disse ele que não sabia estar sendo gravado.