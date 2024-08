MPCE recomenda cancelar shows de padre, pastora, sertanejo e outros que custarão R$ 1 milhão

Cartaz de divulgação da festa de emancipação de Baturité, que contempla 166 anos Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou que a Prefeitura de Baturité, distante 94 quilômetros de Fortaleza, cancele as atrações da festa de emancipação do Município devido ao custo das contratações, que somam mais de R$ 1 milhão. O evento tem três dias de programação, marcados para as datas 9, 10 e 11 de agosto. Entre as apresentações previstas, estão o cantor Murilo Huff, o padre Alessandro Campos, a pastora Isadora Pompeo e o cantor Toca do Vale. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em conversa com o O POVO, o jurídico da Prefeitura de Baturité informou que "não existem razões para o cancelamento do evento", devido, entre outros argumentos, ao entendimento de que a aplicação dos recursos do Município é de competência do Poder Executivo.

Quanto custou cada atração? Murilo Huff: R$ 500 mil;

Padre Alessandro Campos: R$ 255 mil;

Pastora Isadora Pompeo: R$ 160 mil;

Toca do Vale: R$ 150 mil. O MPCE também aponta que existem outras despesas que não foram divulgadas no Portal da Transparência de Baturité, como segurança, montagem de palco, iluminação, saúde emergencial e sonorização. Quais são os argumentos do MPCE ao fazer a recomendação? O MP do Ceará aponta que despesas com atividades não essenciais, tendo em vista outras áreas prioritárias, configura inadequação com a administração dos recursos públicos. Neste ponto, o órgão ministerial afirma que Baturité enfrenta dificuldades de investimento em áreas como educação e saúde. Além disso, o período eleitoral é fator usado como argumento pelo MPCE, que sugere que o prefeito poderia usar a festa como forma de adquirir visibilidade e simpatia da população.

Há ainda, a orientação de que a administração municipal realize a festa mediante a contratação de artistas locais, com menor custo. O que diz a Prefeitura de Baturité? Procurado pelo O POVO, o prefeito Herberlh Mota (Podemos) informou que não irá se manifestar "por conta do período eleitoral". Contudo, direcionou a reportagem para o jurídico da administração municipal. O advogado Edson Lucas informou que ainda não houve resposta ao MPCE, mas elencou alguns pontos para justificar a manutenção das atrações do festejo.

O primeiro se refere ao entendimento de que a aplicação dos recursos do Município é de competência do Poder Executivo. Apesar disso, pondera que a Prefeitura "respeita a opinião do promotor do MPCE". "O nosso entendimento sobre essa análise de aplicação dos recursos, dado o nosso sistema de tripartição dos Poderes — em que eles são independentes e harmônicos entre si, cada um em sua esfera de atuação — esse direcionamento das verbas do Município, a forma como ele aplica, cabe ao Poder Executivo utilizar, analisar e, assim, aplicar da melhor forma possível", argumenta o advogado. Com relação à proximidade do período eleitoral e a suposta autopromoção do prefeito, o jurídico considera uma colocação "inválida", ponderando que a festa é realizada todos os anos independentemente de pleitos eleitorais.