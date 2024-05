Show de Henry Freitas no São João de Baturité é alvo de ação do MP

Além do alto valor do cachê cobrado por Henry Freitas para apresentação no São João de Baturité, o MPCE alerta a falta de informações sobre gastos do evento pela Prefeitura

A apresentação do cantor pernambucano Henry Freitas durante a programação do São João de Baturité, na região serrana do Estado, este ano está sendo alvo de uma ação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Divulgada nesta segunda-feira, 27, o órgão requer o cancelamento do show do artista devido ao alto valor do cachê cobrado, um total de R$350.000. A apresentação do pernambucano está prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 29.

De acordo com a nota, o MPCE afirma que “o valor a ser pago na contratação poderia ser revertido para áreas prioritárias como saúde e educação, atendendo necessidades mais urgentes da população”.