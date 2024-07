Elmano quer que Augusta passe pouco tempo no Senado e retorne para Secretaria

Acaba neste dia 2 de agosto a licença de 120 dias da senadora petista. No Senado, assumiu no período, Janaína Farias

Acaba neste dia 2 de agosto a licença de 120 dias de Augusta Brito (PT) do Senado Federal. A parlamentar exerceu, nesse período, o cargo de secretária da Articulação Política do Ceará e, segundo o governador Elmano de Freitas (PT), o desejo é que ela retorne ao Governo “o mais brevemente”.

Elmano disse, nesta quarta-feira, 31, que se reunirá com Augusta ainda hoje e fará o pedido de retorno à gestão. Segundo ele, a presença da senadora é importante neste momento do governo, que coincide com o período de campanha para as eleições municipais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu devo ter uma reunião hoje ainda com nossa senadora Augusta, ela retorna ao Senado. O meu pedido é que ela possa ficar o mais breve tempo possível no Senado, até porque ela participou de muitos processos de negociação, de articulação política, inclusive para as eleições”, disse o chefe do executivo.