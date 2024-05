Augusta Brito diz que a previsão é de retorno ao Senado logo após o fim da licença

Parlamentar deixou a Casa Alta e é titular da Secretaria de Articulação Política do Governo Elmano de Freitas (PT), tendo entrado no lugar de Waldemir Catanho (PT), que concorre em Caucaia

A senadora Augusta Brito (PT) afirmou que pretende retornar ao Senado Federal após o fim da licença de 120 dias. Ela é a primeira suplente de Camilo Santana (PT), afastado para exercer a função de ministro da Educação. Desde abril, Augusta deixou o mandato para ser titular da Secretaria de Articulação Política do governo Elmano de Freitas (PT), tendo entrado no lugar de Waldemir Catanho (PT), que concorre em Caucaia. Já no Senado, assumiu Janaína Farias (PT).

“São quatro meses de licença, então depois de quatro meses a previsão é de voltar para o Senado Federal”, afirmou.

Após o retorno de Augusta ao Senado, o posto de secretário(a) de Articulação Política fica indefinido, tendo em vista um seguimento de Catanho na campanha em Caucaia. Como ele concorre a um cargo majoritário, o de prefeito, precisa estar desligado de secretarias.