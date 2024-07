Conselho Nacional do MP recomenda fiscalização de presença física de membros em audiências

De acordo com o texto, o intuito da fiscalização presencial é ressaltar a importância "dessa prática para a defesa do interesse público e para a efetividade da justiça". A recomendação, no entanto, não se aplica a situações justificadas.

O Conselho Nacional do Ministério Público recomendou às Corregedoras-gerais da União e dos estados a fiscalização regular da presença física de membros do órgão ministerial em audiências e atos judiciais . O documento, assinado em 16 de julho pelo corregedor-nacional do MP, Ângelo Fabiano Farias da Costa, também se estende a sessões de tribunais.

Também pode ser considerada justificada a participação virtual do membro do MP quando a audiência presencial for realizada em município diferente daquele em que está situada a sede da unidade na qual o membro MP é lotado.

Entre os casos permitidos, estão quando o membro do Ministério Público estiver autorizado formalmente a atuar em regime de teletrabalho ou a realizar serviço fora da sede, além de quando o magistrado presidente da audiência presencial participar do ato de forma virtual fora da sala de audiências.

O documento do Conselho Nacional também pontua sobre as condicionantes para realização dos encontros virtuais. O membro deve seguir, por exemplo, o mesmo ritual dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas, devendo participar com a câmera ligada, em condições satisfatórias e em local adequado.

Além disso, as Corregedorias gerais da União e dos estados vinculadas ao MP têm o prazo de 90 dias, contados da publicação da recomendação, para relatar as ações implementadas e os resultados à Corregedoria Nacional do Ministério Público.

O POVO entrou em contato com o Ministério Público do Ceará (MPCE) para saber quais ações são ou serão implementadas no Estado diante da recomendação do Conselho Nacional. Por nota, o órgão ministerial respondeu apenas que "O MP do Ceará já cumpre com as medidas recomendadas".