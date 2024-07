Kamala Harris se sai melhor que Biden, mas segue atrás de Trump em pesquisa NYT

A provável candidata do Partido Democrata à Casa Branca nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris, tem desempenho melhor que o do atual presidente, Joe Biden, mas fica numericamente atrás do ex-presidente Donald Trump, como também ocorria com o atual líder, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo jornal The New York Times e elaborada pelo Siena College.

Entre prováveis eleitores, Trump aparece com 48% e Harris, com 47%, enquanto entre eleitores registrados a vantagem do republicano é de 48% a 46%. A margem de erro para prováveis eleitores é de 3,4 pontos e a de eleitores registrados, de 3,3 pontos, na sondagem nacional, ou seja, há empate técnico.

O NYT reporta que Kamala Harris começa a campanha de pouco mais de 100 dias até a votação "em um virtual empate" com Trump. A pesquisa também mostra que, para 70% dos eleitores democratas, o partido deve confirmar logo o apoio à vice-presidente, em vez de realizar um processo para escolher o nome a disputar.