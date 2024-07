Famosos vão às redes apoiar Kamala Harris como candidata

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

Celebridades dos Estados Unidos estão reagindo à desistência do presidente Joe Biden à reeleição e usam as redes para apoiar a possível candidatura de Kamala Harris, atual vice-presidente. Em um país no qual o voto é facultativo, a mobilização da classe artística tem se mostrado relevante nas últimas corridas presidenciais.

Lil Nas X afirmou que os EUA estão prontos para eleger Kamala Harris, enquanto Demi Lovato republicou a foto de Joe Biden ao lado de Kamala com os dizeres: "Vamos fazer isso!". A frase foi usada por Biden em postagem que indica o nome da vice-presidente como substituta à presidência.

Já a cantora Cardi B resgatou um vídeo no qual chamava Biden de egoísta por não recuar da candidatura. "Eu disse a vocês todos que Kamala era para ser a candidata de 2024. Parem de brincar comigo!", comentou.