"Quero ganhar essa nomeação", diz Kamala Harris; veja repercussão de desistência de Biden

Após desistir, Joe Biden sugere Kamala Harris como candidata do Partido Democrata para as eleições dos EUA Crédito: Mandel NGAN / AFP

Os Estados Unidos estão agitados com o anúncio de desistência à reeleição do democrata Joe Biden neste domingo, 21. Após um mês de crise e pressões para renunciar à candidatura, o presidente abriu mão de segundo mandato e indicou a vice-presidente Kamala Harris como candidata na corrida eleitoral. Em nota, a vice-presidente dos EUA agradeceu Joe Biden e afirmou estar "honrada" com o apoio do presidente. "Com esse ato altruísta e patriótico, o presidente Biden está fazendo o que sempre fez durante sua vida de serviço público: colocando o povo americano e nosso país acima de tudo", publicou Kamala. "Fico honrada de receber o apoio do presidente e minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação", completou. Leia a nota na íntegra no final da matéria. Desistência de Biden: democratas agradecem ao presidente

Diversos políticos do partido Democrata usaram as redes sociais para agradecerem ao presidente Biden pelo serviço e enaltecê-lo como um dos "melhores presidentes dos EUA". Em diversas notas, os democratas pontuam o trabalho de Biden no combate à pandemia de Covid-19, na queda da taxa de desemprego e no crescimento da economia estadunidense.

O líder democrata do Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, disse que a decisão de Biden de desistir de sua campanha de reeleição não foi "fácil". Mas, ao seguir esse caminho, o democrata coloca o futuro do país e do partido em primeiro lugar. "Joe Biden não foi apenas um grande presidente e um grande líder legislativo, mas ele é um ser humano verdadeiramente incrível", escreveu Schumer neste domingo em sua conta no X (antigo Twitter). "Joe, hoje mostra que você é um verdadeiro patriota e um grande americano". Schumer era um dos vários democratas que estavam fazendo coro para Biden deixar a disputa à Casa Branca. A filha do presidente, Naomi Biden, disse ter "orgulho do pai" e que ele "foi e continuará a ser o presidente mais eficaz da nossa vida". "Ele esteve no centro e teve um impacto material em literalmente todas as questões importantes que o nosso país e o mundo enfrentaram durante 50 anos. Nosso mundo é melhor hoje em muitos aspectos graças a ele. Aos americanos que sempre o apoiaram, mantenham a fé. Ele sempre terá o nosso."

Já do outro lado do espectro político, o republicano Mike Johnson, titular da Câmara dos Representantes, disse que Biden deveria renunciar "imediatamente" do atual cargo. "Se Joe Biden não está em condições de disputar a presidência, não está em condições de servir como presidente. Ele deve renunciar ao cargo imediatamente", disse Johnson em comunicado. Desistência de Biden: Obama se pronuncia sem acenos à Kamala; Clinton apoiam vice Em comunicado, o ex-presidente Barack Obama elogiou a decisão de Joe Biden de desistir da disputa à reeleição, mas advertiu que a decisão coloca os democratas em "águas desconhecidas". Obama afirmou que Biden tinha "todo o direito" de disputar a reeleição e elogiou a trajetória do presidente, qualificando-o de "patriota". "Navegaremos em águas desconhecidas nos próximos dias. Mas tenho uma confiança extraordinária em que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual emergirá um candidato de destaque", acrescentou. No entanto, Obama não fez nenhum aceno à candidatura de Kamala Harris durante a nota, diferente do ex-presidente Bill Clinton e a esposa e ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Em nota, os Clinton elogiaram a "extraordinária carreira de serviço" de Biden e apoiaram Harris como candidata democrata. "Faremos o que pudermos para apoiá-la", insistiram. "Nada nos preocupa mais em nosso país do que a ameaça que representa um segundo mandato de Trump. Ele prometeu ser um ditador desde o primeiro dia", acrescentaram. Desistência de Biden: no Brasil, Simone Tebet, Flávio Bolsonaro e Celso Amorim comentam cenário Em comentário pós-desistência do presidente Joe Biden, a ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet (MDB) afirmou que a "política não é personalismo", mas sim "um serviço a favor das ideias e valores". "Biden dá demonstração enorme de grandeza política ao compreender que os democratas precisam de um fato novo para enfrentar o conservadorismo extremista que ameaça o mundo", escreveu Tebet no X. "Que os Democratas tenham o mesmo altruísmo e sabedoria na escolha para confrontar o extremismo", finalizou.

Ela é uma das personalidades políticas brasileiras a reagir à notícia estadunidense. Outro comentário veio do senador Flávio Bolsonaro (PL), que aproveitou o momento para alfinetar o presidente Lula (PT): "Biden EUA está fora! Quando o Biden brasileiro vai sair?!", escreveu. Já o chefe da assessoria especial da Presidência da República e ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, um dos principais conselheiros do presidente Lula, disse haver simpatia por Kamala Harris. "Claro que a gente tem simpatia pela Kamala Harris, mas é o povo americano que decide", afirmou Amorim ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A preferência do governo brasileiro por um candidato democrata já foi expressada inclusive por Lula. O presidente disse que, se fosse americano, votaria em Joe Biden.