Obama elogia Biden, mas alerta que sua decisão deixa democratas em campo desconhecido

O ex-presidente americano, Barack Obama, elogiou, neste domingo (21), a decisão de Joe Biden de desistir da disputa à reeleição, mas advertiu que a decisão coloca os democratas em "águas desconhecidas".

Biden tinha "todo o direito" de disputar a reeleição, disse Obama em um comunicado, no qual elogiou a trajetória do presidente, de 81 anos, e o qualificou de "patriota". "Navegaremos em águas desconhecidas nos próximos dias. Mas tenho uma confiança extraordinária em que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual emergirá um candidato de destaque", acrescentou.

