Curativo na orelha vira "tendência" entre apoiadores de Trump após atentado

Apoiadores de Trump imitam Trump, que colocou curativo na orelha após tiro de raspão durante atentado Crédito: Patrick T. Fallon, Jim WATSON / AFP

Curativo na orelha direita se tornou tendência na Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, nos Estados Unidos, como adereço simbólico dos delegados do Arizona em apoio ao candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump.

O ex-presidente apareceu com um curativo na orelha direita, cinco dias depois de ser baleado de raspão, escapando de uma tentativa de assassinato nesse sábado, 13, em um comício na Pensilvânia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A cena do ex-presidente com o punho erguido e o rosto ensanguentado, momentos após o atentado, se espalhou pelo mundo e virou símbolo partidário. Agora, além dessa imagem, os curativos falsos na orelha viram moda em apoio a Trump. Todo o evento gira em torno da figura do bilionário, de 78 anos, em camisas, broches, bonés, entre outros adereços que destacam sua imagem.

Donald Trump vai ao palanque nesta quinta-feira, 18, discursar na Convenção Nacional Republicana para aceitar a nomeação do partido e iniciar formalmente sua candidatura à Casa Branca, em revanche do embate presidencial de 2020 contra o democrata Joe Biden. Leia mais Contraste evidente: Biden isolado frente a um Trump vitorioso

O ano louco de Donald Trump Sobre o assunto Contraste evidente: Biden isolado frente a um Trump vitorioso

O ano louco de Donald Trump Em contraste, a figura do adversário de 81 anos é enfraquecida pelos pedidos de integrantes do próprio partido para que se retire da corrida presidencial, em razão das questões de sua saúde mental e física. Ele foi diagnosticado com covid-19, alterando as estratégias de campanha, por necessitar cancelar o comparecimento aos comícios.