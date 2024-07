O ano louco de Donald Trump

Às 20h36 do dia 15 de janeiro de 2024 a mensagem "Trump vence em Iowa" aparece em letras maiúsculas em um salão alugado pela equipe de campanha do magnata, sob aplausos de seus apoiadores.

Ele derrotou cada um de seus adversários nas primárias, enfrentou uma condenação judicial e acaba de escapar de uma tentativa de assassinato: para Donald Trump, sua consagração oficial como candidato presidencial do Partido Republicano coroa um ano muito especial.

O ex-presidente, que todos viam como um cadáver político poucos meses antes, tinha acabado de vencer as primeiras eleições primárias republicanas do ano naquele estado agrícola do Meio-Oeste americano.

Seus adversários enfrentaram até mesmo tempestades de neve para chegar diretamente aos eleitores. Mas sem sucesso: Trump os derrotou em 98 dos 99 condados do estado.

Pouco a pouco, o bilionário foi ficando sem concorrência. Apenas a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU e ex-governadora da Carolina do Sul, Nikky Haley, continuou a desafiá-lo, instigando o "caos" de uma segunda presidência de Trump, argumento com o qual tentou seduzir os republicanos moderados.