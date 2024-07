Contraste evidente: Biden isolado frente a um Trump vitorioso

Este problema se soma a outros que Biden vinha enfrentando nas últimas semanas desde seu desastroso desempenho no debate contra Trump no final de junho, quando teve dificuldades para falar, ficou várias vezes de boca aberta e até divagou.

O vírus interrompeu os planos de campanha do democrata de 81 anos, isolado à beira-mar em sua casa em Delaware, no leste dos Estados Unidos.

O contraste entre Donald Trump e Joe Biden é evidente. Enquanto o republicano é aclamado na convenção de seu partido, o democrata, diagnosticado com covid e sob forte pressão para que renuncie à disputa, foi forçado a se isolar nesta quinta-feira (18).

Desde então, o Partido Democrata se pergunta: será que o presidente deve continuar como candidato para as eleições de novembro?

A agitação dentro do partido está se tornando cada vez mais evidente, apesar dos esforços públicos para mostrar uma frente unida e dos desmentidos da Casa Branca.

Segundo a mídia americana, os líderes democratas no Congresso, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, comunicaram ao presidente em reuniões separadas que sua candidatura poderia colocar em risco as chances do partido nas eleições.