Lula gera polêmica ao condenar violência doméstica, mas dizer: 'Se é corintiano, tudo bem'

No dia seguinte à fala, o presidente disse que ia se atentar e apenas o discurso para não "criar problema"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gerou polêmica durante discurso na última terça-feira, 16, quando discursava em uma reunião no Palácio do Planalto. Ele condenava a violência domestica que, conforme pesquisa citada por ele, aumentaria após jogos de futebol, mas acrescentou que"se o cara é corintiano, tudo bem".

A fala aconteceu durante anúncios referentes ao setor da indústria de alimentos. Antes, o petista apontou que a primeira-dama Janja o cobrava quando ele aparecia em eventos e reuniões somente ao lado de homens, sem a presença de mulheres.

"Quero dizer para vocês que é louvável, é extraordinário, é a primeira reunião que nós fazemos com empresário com nove mulheres, nove mulheres. Sinceramente, é um marco histórico. [...] Eu nunca fiz uma reunião com tantas mulheres aqui dentro", disse o presidente antes da fala inadequada.