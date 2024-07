Lula minimiza jabutis e diz que governo precisa aceitar flexibilização de PLs no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enalteceu a relação do Executivo com o Legislativo e minimizou mudanças feitas pelo Congresso em textos do governo federal. Segundo Lula, os ministros têm que estar preparados para que parlamentares flexibilizem os projetos durante a tramitação nas Casas que, muitas vezes, "corrigem coisas" da gestão federal. "Ninguém é obrigado a votar do jeito que o governo quer. Quando o governo faz um Projeto de Lei, todo ministro que propõe o projeto, ele fala como se fosse um projeto irretocável", afirmou o chefe do Executivo durante sanção de projetos de lei nesta quarta-feira, 17, no Palácio do Planalto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Temos que estar preparados para a flexibilização da negociação do projeto de lei que muitas vezes parece perfeito, mas não é", afirmou. "É verdade que muitas vezes as pessoas colocam 'jabuti', mas é verdade que muitas vezes corrigem coisas que nós fazemos. Esse é o outro lado da moeda."

Em junho, o petista sancionou o projeto de lei que estabelece a chamada "taxa das blusinhas", o imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50. A medida faz parte do projeto de lei que regulamenta o Programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover) e cria incentivos às montadoras. A taxação foi considerada como um "jabuti", ou seja, matéria estranha ao tema do texto. À época, Lula disse achar equivocada a taxação, mas afirmou estar sancionando a medida para garantir a "unidade" entre governo e Congresso. Na fala desta tarde, Lula disse que nunca teve uma relação tão boa com o Congresso como está tendo em seu terceiro mandato. "Porque nós voltamos mais maduros, porque os deputados e senadores estão mais maduros, independente do que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã", pontuou. O presidente voltou a prometer que deve entregar, nas próximas semanas, um relatório aos deputados e senadores sobre os feitos do governo desde o início da gestão. Segundo ele, o documento será entregue a todos os congressistas, independentemente do partido político. "Para, se ele quiser fazer oposição, ele está sabendo o que está acontecendo".