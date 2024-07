É preciso de mais mulheres no governo para que a gestão fique melhor, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 17, que o governo precisa de mais mulheres. Atualmente, há nove no ministério do petista. No começo da gestão, em janeiro de 2023, eram 11 mulheres - Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte para dar lugar a André Fufuca e Daniela Carneiro saiu da pasta do Turismo, hoje ocupada por Celso Sabino.

"Quero cumprimentar nossa querida companheira Esther Dweck ministra da Gestão, que é outra companheira que faz jus à gente ter trazido mais mulheres para o governo e faz a gente ter a ideia de que é preciso de mais mulheres ainda para que o governo fique melhor", declarou o petista em discurso no encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O petista disse que sua mulher, Janja Lula da Silva, o instruiu a tomar cuidado com as palavras em seu discurso porque a plateia do evento tem "sensibilidade aguçada". O presidente afirmou que precisa aprender com os presentes na solenidade sobre como se direcionar às pessoas com deficiência.