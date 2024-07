Moraes retira sigilo de gravação da 'Abin Paralela' no governo Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes retirou nesta segunda-feira, 15, o sigilo sobre uma gravação colhida durante a investigação de um suposto esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Moraes atendeu a solicitação dos advogados de Richards Dyer Pozzer e Mateus de Carvalho Sposito, investigados pela Política Federal (PF) no caso. Eles pediram acesso aos autos do processo.

Na decisão do ministro do STF, ele ressalta que a divulgação parcial de trechos da gravação possuem potencial de gerar notícias incompleta ou fradulentas em prejuízo à informação concreta e correta. Sendo assim ele retirou o sigilo da gravação.